2018-04-06T11:00:34+03:00
Умные вещи

Ученые создали аппарат «для чтения мыслей»

Устройство способно понимать числа и односложные запросы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В течение долгого времени ученые тестировали продуктВ течение долгого времени ученые тестировали продуктФото: YouTube
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Группа американских ученых разработала аппарат под названием AlterEgo, который способен читать мысли. Устройство выглядит как наушник, но крепится к подбородку.

Сообщается, что аппарат работает по системе считывания нервно-мышечных сигналов лица. После того, как техника уловила сигналы, информация поступает на обработку, и специальная программа интерпретирует полученные данные. Таким образом компьютерная система определяет, что именно хотел пользователь.

Разработчики отмечают, что система может не только анализировать мысли человека, но и «общаться» с ним. Для того, чтобы отвечать пользователю, устройство будет использовать Siri или Google.

В течение долгого времени ученые тестировали продукт. Изначально было задействовано 16 электродов, а сам аппарат выглядел массивнее, однако позже его внешний вид изменился, а число электродов сократилось до четырех, передает сайт телеканала «Звезда».

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