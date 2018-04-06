На Украине неизвестные подожгли православный храм в Киеве

СЕГОДНЯ 11:02 2018-04-06T11:02:07+03:00

В Незалежной продолжаются гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата Фото: REUTERS

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Церковь Иерусалимской иконы Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата подожгли неизвестные злоумышленники. Как сообщил настоятель храма Димитрий Гарчук, инцидент с поджогом произошел в ночь на пятницу, 6 апреля.

"Благодарю от сердца пожарных Голосеевского района. Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят", — написал священнослужитель на своей странице в Facebook.

Кроме того, настоятель опубликовал несколько фотографий места пожара. На снимках видны обгоревшие стены внутри здания.

Пользователей сети возмутила дерзкая выходка злоумышленников. Они назвали произошедшее актом вандализма, и призвали полицейских найти злодеев и призвать к ответу.

Стоит отметить, что с момента февральского госпереворота в 2014 году УПЦ МП неоднократно подвергается притеснением священнослужителей и захватам православных храмов различными маргиналами. Причем, происходит это при практически полном попустительстве правоохранителей.

Так, в понедельник, 2 апреля, радикалы напали на Свято-Успенский храм в селе Птичья Ровенской области. Они требовали передать его под юрисдикцию Киевского патриархата.