2018-04-06T11:40:29+03:00
Политика

Бабич опроверг хранение химоружия в лаборатории в Шиханах

По словам полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, все базы, где хранилось химическое оружие, известны
Екатерина БОЛГОВА
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Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. ФОТО: Егор Алеев/ТАССПолпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. ФОТО: Егор Алеев/ТАСС
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Экс-руководитель госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич опроверг данные о хранении химического оружия в лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) в городе Шиханы в Саратовской области.

"Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся", - сказал Бабич.

Он отметил, что такой объект был в Саратовской области, но не в Шиханах, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее британская газета The Times сообщила, что, по данным британской разведки, вещество "Новичок" (А-232), которым отравили работавшего на Великобританию Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, был произведен на базе в Шиханах.

Ранее руководитель научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед сообщил, что в Лондон не смог установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Дочка английского шпиона Скрипаля пришла в себя: что дальше?.Врачи называют это чудом: Юлия Скрипаль стремительно идёт на поправку! Отравленная нервно-паралитическим газом дочь шпиона вышла из комы и даже начала самостоятельно есть. По мнению врачей, вернётся к ней и память. Как это повлияет на ход следствия?

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