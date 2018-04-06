Роспотребнадзор раскрыл схемы завышения цен в гостиницах на время ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 11:36 2018-04-06T11:36:02+03:00

В городах-участниках ЧМ-2018 Роспотребнадзор возбуждил 1,4 тысяч дел об административных правонарушениях Фото: REUTERS

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В городах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018, некоторые гостиницы предлагали комплекс услуг, чтобы получить оправдание завышению цен. В стоимость проживания включали посещение музеев, бильярд и другие дополнительные услуги, а также гостиницы предлагали оплатить сразу несколько дней проживания.

Всего к апрелю Роспотребнадзор выявил 539 объектов, где цены подняли выше определенной правительством планки. Общая сумма штрафов составила 4,3 млн рублей, возбуждено 1,4 тысяч дел об административных правонарушениях, вынесено 177 предостережений, проводится 161 административное расследование.

С 26 марта по 1 апреля Роспотребнадзор проверил более 11 тысяч объектов в 11 городах. За последнюю неделю выявлено 37 случаев завышения цен и 10 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации, пишут «Известия».

Больше всего случаев завышения цен выявлено в Краснодарском крае - 140 случаев, в Санкт-Петербурге - 116 случаев, Ростовской области - 66 случаев. Меньше всего - Мордовии. Там зафиксировано только два нарушения.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Кроме билета, зритель должен приобрести паспорт болельщика. Перепроданные билеты будут недействительными, поэтому покупать с рук билеты сайт kp.ru не рекомендует.