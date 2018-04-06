2018-04-06T12:14:22+03:00
Происшествия

В Москве задержали женщину, продававшую грудного сына за 20 тысяч долларов

Жительница Казахстана разместила объявление в соцсетях
Евгений ЧЕРНЕНКО
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СК РФ предотвратил попытку продажи ребенка в МосквеСК РФ предотвратил попытку продажи ребенка в МосквеФото: REUTERS
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Столичными полицейскими задержана жительница Казахстана, которая пыталась продать в Москве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Своего годовалого сына злоумышленница оценила в 20 тыс. долларов.

"По версии следствия, не позднее декабря 2017 года женщина, находясь в Алма-Ате Республики Казахстан, разместила в группе одной из социальных сетей объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка 2017 года рождения. За продажу своего ребенка обвиняемая потребовала $20 тыс., что эквивалентно 1 млн 177 тыс. 800 рублям", - сообщила Иванова.

5 апреля жительница Казахстана прибыла в Москву для передачи грудничка. После подписания необходимого отказа от ребенка, стороны отправились в банк для расчетов. Где сразу же были задержаны полицейскими.

Предприимчивой даме уже предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). В ближайшее время женщине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ребенок будет передан на попечение либо ближайшим родственникам, либо в органы опеки по месту регистрации матери, отметили в СК.

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