2018-04-06T12:32:48+03:00
Общество

Волонтеров привлекут к уходу за объектами культурного наследия

В России каждый третий памятник находится в плохом состоянии
Алексей КАРЕЛИН
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Обычные люди могут буквально своими руками сохранять объекты культурного наследия Фото: www.facebook.com/voopiik/Обычные люди могут буквально своими руками сохранять объекты культурного наследия Фото: www.facebook.com/voopiik/
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К неквалифицированным работам по уходу за храмами, усадьбами, мемориалами и другими объектами культурного наследия на законодательном уровне привлекут добровольцев. Сейчас работы по восстановлению таких объектов разрешают проводить только специалистам с соответствующей лицензией. Однако часть работ могут выполнять и необученные люди под присмотром опытного специалиста.

В России уже давно существует волонтерское движение по сохранению памятников культуры, но в последнее время его участников все чаще не допускают к работам, пишут «Известия». Депутаты из «Единой России» решили исключить такие случаи и разработали для этого законопроект. Первое чтение в Госдуме запланировано на май.

Напомним, 2018 год объявлен Годом добровольца, в стране уже запущено больше 10 тысяч волонтерских проектов, в них вовлечено до 10% взрослого населения. Запланировано более 30 международных мероприятий при партнерстве волонтеров ООН, а 1-2 июня в московском парке «Зарядье» пройдет большой летний волонтерский фестиваль. Завершится го двухдневным форумом «Доброволец России», пишет сайт kp.ru.

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