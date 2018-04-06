Путин провел Макроном телефонный разговор
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 6 апреля журналистам на брифинге рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Совсем недавно Владимир Путин закончил телефонный разговор с Макроном", — сказал Песков журналистам.
О чем именно говорили российский и французский президенты, Дмитрий Песков уточнять не стал. Однако отметил, что позже Кремль обязательно сообщит необходимые подробности прошедшей беседы.
Стоит отметить, что Путин и Макрон довольно часто созваниваются и обсуждают различные мировые проблемы. Сразу после прошедших 18 марта в России выборах президента, глава Франции позвонил Владимиру Путину и поздравил его с убедительной победой и переизбранием на второй срок.
Ожидается, что мае месяце президент Эмануэль Макрон посетит Россию с официальным визитом.