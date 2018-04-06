2018-04-06T14:03:22+03:00
В мире

Путин провел Макроном телефонный разговор

О состоявшейся беседе в преддверии визита президента Франции в Россию рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Владимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем МакрономВладимир Путин провел телефонный разговор с Эммануэлем МакрономФото: REUTERS
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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 6 апреля журналистам на брифинге рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Совсем недавно Владимир Путин закончил телефонный разговор с Макроном", — сказал Песков журналистам.

О чем именно говорили российский и французский президенты, Дмитрий Песков уточнять не стал. Однако отметил, что позже Кремль обязательно сообщит необходимые подробности прошедшей беседы.

Стоит отметить, что Путин и Макрон довольно часто созваниваются и обсуждают различные мировые проблемы. Сразу после прошедших 18 марта в России выборах президента, глава Франции позвонил Владимиру Путину и поздравил его с убедительной победой и переизбранием на второй срок.

Ожидается, что мае месяце президент Эмануэль Макрон посетит Россию с официальным визитом.

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