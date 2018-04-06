Опрос: Пасха входит в тройку самых важных для россиян праздников

СЕГОДНЯ 13:11 2018-04-06T13:11:30+03:00

Чаще участники опроса называют только День Победы и Новый год

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Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что Пасха является одним из трех самых важных для россиян праздников.

"Пасха входит в тройку самых популярных праздников в нашей стране: 31% россиян считают для себя важным этот день", — говорится в материалах ВЦИОМ.

Чаще участники опроса называют только День Победы (71%) и Новый год (60%). Православное Рождество считают важным 25% респондентов.

"Те или иные традиции, связанные с празднованием Пасхи, соблюдает большинство россиян. В 2018 году 59% опрошенных будут готовить куличи, пасху, красить яйца, 24% — освящать их в церкви", — выяснил ВЦИОМ.

Больше трети опрошенных (39%) собираются пойти в гости или примут гостей у себя, 12% готовят подарки на Пасх. Ко всенощной в пасхальную ночь собираются пойти 7% участников опроса.

"Правила воздержания в еде в течение всего Великого Поста полностью или частично в этом году соблюдают 20% россиян", — говорится в материалах опроса.

Поститься на последней неделе перед Пасхой планируют 3% респондентов.