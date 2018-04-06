В Мали по время обстрела погибли два миротворца ООН

СЕГОДНЯ 13:14 2018-04-06T13:14:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мали во время обстрела лагеря погибли по меньшей мере два миротворца ООН. Еще десять представителей организации получили ранения разной степени тяжести. Инцидент произошел в городе Агелок в регионе Кидаль.

Как говорится в коммюнике MINUSMA (Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали), лагерь подвергся минометному обстрелу. В настоящее время, некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии, пишет сайт «Свободная пресса».

Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в соседней Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там "независимое" государство Азавад. Позднее туарегов с занятых территорий вытеснили местные экстремисты.

В 2016 году Совет Безопасности ООН подтвердил необходимость развертывания в Мали новой миротворческой миссии MINUSMA для стабилизации ситуации в ключевых населенных пунктах. Всего в Мали было направлено порядка 12 тысяч представителей организации.