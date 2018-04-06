2018-04-06T13:28:20+03:00
Общество

Рособрнадзор прекратил действие лицензий еще двух вузов

Кроме того, было приостановлено действие лицензии еще одного образовательного учреждения
Екатерина БОЛГОВА
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Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух вузовРособрнадзор прекратил действие лицензий двух вузовФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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По итогам проверок Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух вузов, а также приостановил действие лицензии еще одного образовательного учреждения.

"Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Первого московского юридического института. На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии нижегородского филиала Университета российского инновационного образования и Института экономики", - сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 6 апреля.

Напомним, лицензию на право ведения образовательной деятельности выдает Рособрнадзор. Документ подтверждает право вуза на оказание услуг по реализации образовательных программ. При аннулирования лицензии учреждение должно прекратить образовательную деятельность.

При приостановке лицензии или лишении государственной аккредитации, учредитель вуза должен обеспечить перевод обучающихся при их согласии в другие высшие учебные заведения.

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