Опрос: 4% россиян верят в победу национальной сборной на ЧМ-2018
Только 4% россиян верят в победу сборной РФ на грядущем чемпионате мира по футболу. Смотреть матчи на стадионе не собираются 52% респондентов. У 37% есть желание, но «нет шансов» попасть на игру.
Национальная команда «выйдет в четвертьфинал» - в такой вариант верят 9% участников опроса, по 6% надеются на игру российских футболистов в полуфинале и финале. Почти треть опрашиваемых «не следит за футболом», 13% затруднились ответить.
При этом 75% опрошенных хотели бы, чтобы национальная сборная выступила успешно, а 22% безразличны к результату. По телевидению за ходом ЧМ-2018 будет следить 43%, 19% посмотрят только игры с участием сборной РФ, а 30% - все матчи.
Опрос проводил с 30 марта по 1 апреля фонд «Общественное мнение». В социологическом исследовании участвовало 1500 человек из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.