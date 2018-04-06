Опрос: 4% россиян верят в победу национальной сборной на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 14:15 2018-04-06T14:15:32+03:00

Больше половины опрошенных не заинтересованы в посещении матчей чемпионата

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Только 4% россиян верят в победу сборной РФ на грядущем чемпионате мира по футболу. Смотреть матчи на стадионе не собираются 52% респондентов. У 37% есть желание, но «нет шансов» попасть на игру.

Национальная команда «выйдет в четвертьфинал» - в такой вариант верят 9% участников опроса, по 6% надеются на игру российских футболистов в полуфинале и финале. Почти треть опрашиваемых «не следит за футболом», 13% затруднились ответить.

При этом 75% опрошенных хотели бы, чтобы национальная сборная выступила успешно, а 22% безразличны к результату. По телевидению за ходом ЧМ-2018 будет следить 43%, 19% посмотрят только игры с участием сборной РФ, а 30% - все матчи.

Опрос проводил с 30 марта по 1 апреля фонд «Общественное мнение». В социологическом исследовании участвовало 1500 человек из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.