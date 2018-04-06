2018-04-06T14:19:29+03:00
Политика

Путин и Макрон обсудили предстоящий в мае визит президента Франции в Россию

Также стороны в ходе телефонного разговора поговорили о сирийском урегулировании
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В пятницу, 6 апреля, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В частности, лидеры обсудили предстоящий в мае визит главы Пятой республики в Россию.

«Затронуты также актуальные вопросы российско-французских отношений с учетом предстоящего визита Эммануэля Макрона в Россию в мае 2018 года», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Стоит отметить, что ранее стало известно, что Макрон планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в Северной столице 24-26 мая.

Кроме того, в ходе телефонного разговора стороны поговорили о сирийском урегулировании. Так, Путин проинформировал своего собеседника об итогах состоявшегося 4 апреля в Анкаре саммита России, Ирана и Турции - о достигнутых в тот день «договоренностях по дальнейшей работе в интересах обеспечения долгосрочной нормализации в Сирии».

«Была отмечена необходимость продвижения процесса политического урегулирования путем выполнения решений сочинского Конгресса сирийского национального диалога, а также важность скорейшего формирования в Женеве под эгидой ООН Конституционного комитета», - уточнили в пресс-службе Кремля.

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