Клименко рассказал, какой мессенджер может заменить Telegram в случае блокировки
Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что в случае принятия судебного решения о блокировке Telegram на территории России судьба мессенджера будет трагична.
«Нет никакой необходимости добиваться стопроцентной блокировки. невозможно стопроцентно победить наркоманию, проституцию, убийства и другие преступления. Задача - свести к минимуму, после которого аудитория маргинализируется», - сообщил Клименко «Комсомольской правде».
Он отметил, что в настоящее время существует много мессенджеров, которые могут стать эффективной альтернативой Telegram.
«Я думаю, что, если дойдет до решения суда, то судьба Telegram на территории России будет очень трагична», - добавил советник президента.
Кроме того, на своей странице в Facebook Клименко опубликовал пост, посвященный сервису ICQ.
«ICQ - это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя», - отметил он, передает «Интерфакс».
Герман Клименко предложил пользоваться ICQ в случае блокировки Telegram. Фото: Герман Клименко/Facebook
Напомним, ранее Роскомнадзор сообщил об обращении в суд с исковым заявлением по блокировке Telegram, так как мессенджер отказался передавать в ФСБ ключи для расшифровки сообщений.