Клименко рассказал, какой мессенджер может заменить Telegram в случае блокировки

СЕГОДНЯ 14:19 2018-04-06T14:21:50+03:00

По словам советника президента РФ, если дойдет до решения суда, то судьба ресурса на территории России будет очень трагична

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Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что в случае принятия судебного решения о блокировке Telegram на территории России судьба мессенджера будет трагична.

«Нет никакой необходимости добиваться стопроцентной блокировки. невозможно стопроцентно победить наркоманию, проституцию, убийства и другие преступления. Задача - свести к минимуму, после которого аудитория маргинализируется», - сообщил Клименко «Комсомольской правде».

Он отметил, что в настоящее время существует много мессенджеров, которые могут стать эффективной альтернативой Telegram.

«Я думаю, что, если дойдет до решения суда, то судьба Telegram на территории России будет очень трагична», - добавил советник президента.

Кроме того, на своей странице в Facebook Клименко опубликовал пост, посвященный сервису ICQ.

«ICQ - это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя», - отметил он, передает «Интерфакс».

Герман Клименко предложил пользоваться ICQ в случае блокировки Telegram. Фото: Герман Клименко/Facebook

Напомним, ранее Роскомнадзор сообщил об обращении в суд с исковым заявлением по блокировке Telegram, так как мессенджер отказался передавать в ФСБ ключи для расшифровки сообщений.