2018-04-06T14:21:50+03:00
Общество

Клименко рассказал, какой мессенджер может заменить Telegram в случае блокировки

По словам советника президента РФ, если дойдет до решения суда, то судьба ресурса на территории России будет очень трагична
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Советник президента РФ Герман Клименко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСССоветник президента РФ Герман Клименко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что в случае принятия судебного решения о блокировке Telegram на территории России судьба мессенджера будет трагична.

«Нет никакой необходимости добиваться стопроцентной блокировки. невозможно стопроцентно победить наркоманию, проституцию, убийства и другие преступления. Задача - свести к минимуму, после которого аудитория маргинализируется», - сообщил Клименко «Комсомольской правде».

Он отметил, что в настоящее время существует много мессенджеров, которые могут стать эффективной альтернативой Telegram.

«Я думаю, что, если дойдет до решения суда, то судьба Telegram на территории России будет очень трагична», - добавил советник президента.

Кроме того, на своей странице в Facebook Клименко опубликовал пост, посвященный сервису ICQ.

«ICQ - это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя», - отметил он, передает «Интерфакс».

Герман Клименко предложил пользоваться ICQ в случае блокировки Telegram. Фото: Герман Клименко/Facebook

Герман Клименко предложил пользоваться ICQ в случае блокировки Telegram. Фото: Герман Клименко/Facebook

Напомним, ранее Роскомнадзор сообщил об обращении в суд с исковым заявлением по блокировке Telegram, так как мессенджер отказался передавать в ФСБ ключи для расшифровки сообщений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
"Комсомольская правда" вошла в пятерку лучших радио страны
Путин и Макрон обсудили предстоящий в мае визит президента Франции в Россию
Опрос: 4% россиян верят в победу национальной сборной на ЧМ-2018
Ученые: голодание продлевает жизнь
Экс-глава правительства Каталонии Пучдемон освобожден под залог
Экс-глава ОЗХО назвал слишком поспешными выводы Британии по делу Скрипаля
Овечкин вышел на пятое место по числу голов за один клуб за всю историю НХЛ
Рособрнадзор прекратил действие лицензий еще двух вузов
Дворкович: кабмин обсудит ответные пошлины к США во второй половине апреля
В Мали по время обстрела погибли два миротворца ООН
Украинские самолеты Ан-148 и Ан-26 заменят российскими Ил
Росавиация с тревогой ждет возобновления воздушного сообщения с Египтом
Опрос: Пасха входит в тройку самых важных для россиян праздников
Путин провел Макроном телефонный разговор
Захарова назвала странной ситуацию с домашними животными Скрипаля
Волонтеров привлекут к уходу за объектами культурного наследия
«Очень жаль, но будем искать альтернативу»: Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram
В Telegram прокомментировали иск Роскомнадзора об ограничении доступа к мессенджеру в России
В Москве открылся Центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018
В Москве задержали женщину, продававшую грудного сына за 20 тысяч долларов
Россияне стали чаще жаловаться на плохое качество медицинских услуг
Словакия не намерена портить отношения с Россией из-за истерик Лондона по делу Скрипаля
Правительство утвердило критерии мотивации для чиновников
Бабич опроверг хранение химоружия в лаборатории в Шиханах
Роспотребнадзор раскрыл схемы завышения цен в гостиницах на время ЧМ-2018
Организации обяжут проверять пожарную сигнализацию каждый квартал