2018-04-06T14:38:14+03:00
Общество

"Комсомольская правда" вошла в пятерку лучших радио страны

Такого мнения придерживаются, согласно опросам, представители российского бизнеса и деловых кругов
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Радио "Комсомольская правда"Радио "Комсомольская правда"Фото: другой источник.
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Радио «Комсомольская правда» заняло 4 место в категории «Лучшее разговорное радио». Такие данные приводит Телеграмм канал Кaraulny, который провел опрос среди 420 пользователей, среди которых различные госслужащие и представители нефтегазовой и банковской отрасли России.

Собственно, первая пятерка шорт-листа расположилась таким образом:

1. «Эхо Москвы»

2. «Говорит Москва»

3. «Коммерсанть ФМ»

4. «Комсомольская Правда»

5. «Вести ФМ»

Как отметили в «Караульном», опрос носил исключительно индивидуальный характер и его целью было выявить лучшие, по мнению респондентов, общественно-политические СМИ в различных категориях.

Радио «Комсомольская правда» является одной из крупнейших радиостанций по федеральному охвату и одним из лидеров по динамике роста аудитории среди российских информационных радиостанций. Каждый день в эфире «Комсомолки» - самые актуальные новости страны и мира, а также авторские программы с участием известных теле- и радиоведущих, политиков и журналистов.

Опрос проводился с января по март 2018 года.

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