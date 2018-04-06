Скотленд-Ярд высказался о погибших домашних животных Скрипалей
Скотленд-Ярд отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о том, что в доме, где жили отравленные Сергей и Юлия Скрипаль, были найдены погибшими их домашние питомцы: две морские свинки и кот.
Как заявил официальный представитель британского полицейского ведомства, пока идет расследование дела с отравлением какие-либо комментарии по любому, пусть даже самому незначительному эпизоду, неуместно.
«Поскольку это продолжающееся расследование, мы не можем сообщить дополнительные детали», — заявил представитель Скотленд-Ярда.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в доме Скрипалей были обнаружены домашние питомцы - две морские свинки и персидский кот. Животные были заперты в опечатанном полицией доме, куда никого не пускали. Ввиду чего они скончались от обезвоживания и отсутствия средств для пропитания. Позже животные были кремированы.
В МИД России отреагировали он произошедшее. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала данную ситуацию «странной» и потребовала у Лондона подробных объяснений.
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