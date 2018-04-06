2018-04-06T15:48:10+03:00
Экономика

Новак рассказал, как будут расти цены на бензин и дизтопливо в 2018 году

По словам главы Минэнерго, рост цен будет соответствовать уровню инфляции
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минэнерго Александр НовакГлава Минэнерго Александр НовакФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В 2018 году розничные цены на бензин и дизельное топливо в России будут расти соответственно уровню инфляции. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Что касается роста цен на нефтепродукты - он происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты. Никаких дополнительных факторов нет", - сказал Новак журналистам.

Он отметил, что, согласно прогнозам, по итогам года рост цен будет соответствовать уровню инфляции в стране. По словам министра, к этому прогнозу розничных цен на нефтепродукты не надо привязывать колебания цен на оптовом рынке.

Новак подчеркнул, что ведомство не считает сложившуюся ситуацию критичной для независимых сетей АЗС, которые ранее заявляли о низкой маржинальности их деятельности, передает ТАСС.

Напомним, ранее трейдеры, объединившиеся в "Совет по товарным рынкам", заявили об историческом максимуме биржевых цен на бензин, назвав обстановку "кризисной".

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