Новак рассказал, как будут расти цены на бензин и дизтопливо в 2018 году
В 2018 году розничные цены на бензин и дизельное топливо в России будут расти соответственно уровню инфляции. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Что касается роста цен на нефтепродукты - он происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты. Никаких дополнительных факторов нет", - сказал Новак журналистам.
Он отметил, что, согласно прогнозам, по итогам года рост цен будет соответствовать уровню инфляции в стране. По словам министра, к этому прогнозу розничных цен на нефтепродукты не надо привязывать колебания цен на оптовом рынке.
Новак подчеркнул, что ведомство не считает сложившуюся ситуацию критичной для независимых сетей АЗС, которые ранее заявляли о низкой маржинальности их деятельности, передает ТАСС.
Напомним, ранее трейдеры, объединившиеся в "Совет по товарным рынкам", заявили об историческом максимуме биржевых цен на бензин, назвав обстановку "кризисной".