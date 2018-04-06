2018-04-06T16:19:55+03:00
В мире

ЕС отказался поддержать «Северный поток — 2»

Еврокомиссия намерена добиться соответствия проекта принципам европейского законодательства
Алексей КАРЕЛИН
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Германия и Финляндия одобрили стротельство газопровода на их территории в рамках проекта «Северный поток — 2».Германия и Финляндия одобрили стротельство газопровода на их территории в рамках проекта «Северный поток — 2».Фото: REUTERS
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Евросоюз не поддерживает российский проект по строительству газопровода в Германию «Северный поток — 2». Однако о новых санкциях речи не идет. Об этом заявил глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.

«Мы считаем, что "Северный поток" не содействует диверсификации поставок и диверсификации маршрутов поставки. Соответственно, если он будет построен, он не будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности», - сказал Ристори на брифинге в Киеве.

По словам Ристори, у ЕС два пути: получить право на участие в переговорах с Россией по «Северному потоку — 2», либо внести изменения в газовую директиву ЕС, чтобы распространить ее требования на все газовые трубопроводы.

Еврокомиссия будет добиваться, чтобы «Северный поток — 2» соответствовал таким принципам европейского законодательства, как «прозрачность», «недискриминационность» и «возможность доступа третьих сторон к сети», добавил Ристори. Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил, что «Северный поток — 2» - это «чисто политический проект, который направлен против Украины».

Как сообщал сайт kp.ru, Германия и Финляндия одобрили стротельство газопровода на их территории в рамках проекта «Северный поток — 2».

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