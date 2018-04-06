Российский самолет МС-21 презентуют на международной арене осенью 2018 года
Новый российский самолет МС-21 презентуют на международной арене осенью текущего года. Как сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, скорее всего, это произойдет на авиасалоне в Юго-Восточной Азии.
"К концу года, скорее всего это будет Юго-Восточная Азия, осенью. Я не помню конкретно месяц и даты, но скорее это октябрь - ноябрь", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о презентации самолета МС-21 на международной арене, передает ТАСС.
Напомним, семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") является гражданским проектом корпорации "Иркут" (ПАО "ОАК" ) при участии предприятий "Ростеха". Базовой версией самолета является МС-21-300 на 180-200 мест. Кроме того, планируется запуск производства МС-21-200 на 150 мест, а также изучается проект МС-21-400 на более чем 200 пассажиров.