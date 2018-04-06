Песков не стал комментировать выдвижение Тулеева в спикеры облсовета Кузбасса

СЕГОДНЯ 16:42 2018-04-06T16:43:03+03:00

Как стало известно, Кремль не намерен вмешиваться в эту ситуацию

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В Кремле не стали комментировать возможное выдвижение экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в спикеры регионального парламента. Как заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, Москва не намерена вмешиваться в эту ситуацию.

«Это прерогатива регионального парламента», - сказал представитель главы нашего государства радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 апреля Тулеев попросил российского лидера Владимира Путина освободить его от должности губернатора Кемеровской области. Такое решение теперь уже бывший глава региона принял в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которой погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

А спустя два дня стало известно, что Аман Тулеев получил вакантный мандат депутата Совета народных депутатов Кузбасса.