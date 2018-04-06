2018-04-06T16:46:03+03:00
Москва

Вильфанд призвал московских автомобилистов не спешить менять зимнюю резину

По словам главы Гидрометцентра, с этим вопросом стоит подождать до середины апреля
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Гидрометцентра России рассказал, когда москвичам стоит менять зимнюю резину на летнююГлава Гидрометцентра России рассказал, когда москвичам стоит менять зимнюю резину на летнююФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал автомобилистов в Москве и Подмосковье не спешить менять зимнюю резину на летнюю. По его словам, с этим вопросом стоит подождать до середины апреля.

«В ближайшие пять-семь дней прогноз теплый, низких значений температуры мы не прогнозируем. Но, с моей точки зрения, раньше второй половины апреля менять резину не нужно», - сказал Вильфанд.

Он назвал две причины, по которым не стоит менять шины раньше.

«Во-первых, ночью температура около нуля — обычное дело, а во-вторых, вероятность выпадения снега, пусть и кратковременного, в апреле существует», — добавил специалист.

Вильфанд обратил внимание на серьезную разницу между дневными и ночными температурами и непостоянство апрельской погоды.

«Когда есть снег на обочинах — не стоит менять, думаю, лучше подождать дней десять, а там ориентироваться на прогноз. Общая рекомендация — середина апреля», — добавил Вильфанд, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее метеорологи рассказали, что на Пасху в Москве ожидается хорошая погода.

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