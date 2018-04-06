Минпромторг РФ намерен усилить поддержку попавших под новые санкции США компаний

СЕГОДНЯ 17:04 2018-04-06T17:04:30+03:00

Также в ведомстве пообещали административно наказывать за отказ работать с организациями, оказавшимися в американском черном списке

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Министерство промышленности и торговли России прокомментировало новые санкции США против 38 российских бизнесменов и чиновников, а также 15 компаний. В частности, глава ведомства Денис Мантуров пообещал усилить поддержку компаний, которые попали в американский черный список.

«По российским компаниям, которые попали под санкции, - будем их еще больше поддерживать», - сказал министр.

При этом он предупредил, что российские предприятия, отказывающихся от сотрудничества с теми организациями, которые в пятницу, 6 апреля, пополнили санкционный список США, будут «жесточайше» наказываться.

«Были некоторые прецеденты по ранее введенным санкциям против российских компаний, и некоторые банки, потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний. Мы это не приемлем, за это будем жесточайше наказывать», - цитирует руководителя Минпромторга ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в пятницу США объявили о введении ограничительных мер в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В частности, под санкции попали «Рособоронэкспорт», EN+ Group, «Ренова» и «Газпром бурение».