2018-04-06T17:08:40+03:00
Экономика

Россельхознадзор поручил усилить контроль за молочной продукцией из Казахстана

За первые три месяца текущего года из Казахстана в Россию поставили молока больше, чем за предыдущие пять лет
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Россельхознадзор усилит контроль за молоком из КазахстанаРоссельхознадзор усилит контроль за молоком из КазахстанаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Россельхознадзор усилит контроль за молочной продукцией из Казахстана. Соответствующее поручение было отдано территориальным управлениям, сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор поручил территориальным управлениям усилить контроль в отношении данной продукции в части определения ее происхождения», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Россельхознадзора, установленным по результатам проведенного анализа изменения грузопотока товаров, за первые три месяца текущего года из Казахстан в Россию поставили 4041 тонна молочной продукции. Этот объем превышает поставки за предыдущие пять лет.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что белорусским производителям молочной продукции следует искать другие рынки сбыта, кроме российского. Это связано с запретом ввоза некоторых видов молочной продукции из Белоруссии в Россию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин: НАТО наращивает военную мощь у границ России
К Савченко в СИЗО экстренно вызвали скорую
Слуцкий: Россия адекватно ответит на новые санкции США
Первый в мире космический отель откроется в 2022 году
WADA разрешил применять допинг 22 россиянам
Трамп: США лишь окрепнут в результате «тарифного спора» с Китаем
Два новейших истребителя Су-57 впервые пролетят 9 мая над Красной площадью
Бой Хабиб Нурмагомедов - Макс Холлоуэй сорвался из-за врачей, снявших американца
Германия потратит $2,5 млрд на закупку у США дронов-разведчиков
Минпромторг РФ намерен усилить поддержку попавших под новые санкции США компаний
Еврокомиссия поддержит Украину в споре «Нафтогаза» и «Газпрома»
Вильфанд призвал московских автомобилистов не спешить менять зимнюю резину
Песков не стал комментировать выдвижение Тулеева в спикеры облсовета Кузбасса
Российский самолет МС-21 презентуют на международной арене осенью 2018 года
Минобороны РФ: боевики подготовили провокационные химатаки в Сирии
Вашингтон намерен продолжать диалог с Москвой, несмотря на введенные санкции