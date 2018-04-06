Россельхознадзор поручил усилить контроль за молочной продукцией из Казахстана

СЕГОДНЯ 17:08 2018-04-06T17:08:40+03:00

Россельхознадзор усилит контроль за молоком из Казахстана Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За первые три месяца текущего года из Казахстана в Россию поставили молока больше, чем за предыдущие пять лет

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Россельхознадзор усилит контроль за молочной продукцией из Казахстана. Соответствующее поручение было отдано территориальным управлениям, сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор поручил территориальным управлениям усилить контроль в отношении данной продукции в части определения ее происхождения», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Россельхознадзора, установленным по результатам проведенного анализа изменения грузопотока товаров, за первые три месяца текущего года из Казахстан в Россию поставили 4041 тонна молочной продукции. Этот объем превышает поставки за предыдущие пять лет.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что белорусским производителям молочной продукции следует искать другие рынки сбыта, кроме российского. Это связано с запретом ввоза некоторых видов молочной продукции из Белоруссии в Россию.