Бой Хабиб Нурмагомедов - Макс Холлоуэй сорвался из-за врачей, снявших американца

СЕГОДНЯ 17:20 2018-04-06T17:31:00+03:00

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Бой за титул абсолютного чемпиона Абсолютного бойцовского турнира в легком весе Хабиб Нурмагомедов - Макс Холлоуэй не состоится. Об этом стало известно в пятницу, 6 апреля. Все дело в том, что американский боец был снят с соревнований по решению врачей.

Нурмагомедов принимал участие в официальной церемонии взвешивания перед соревнованиями UFC 223, а вот Холлоуэя на нем не было. По предварительной информации, американец не смог уложиться в необходимую весовую категорию.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Макс Холлоуэй должен был пройти в ночь с 7 на 8 апреля по московскому времени в Нью-Йорке. Теперь же о судьбе поединка пока что ничего не сообщается.

Отметим, что ранее Конор Макгрегор в Нью-Йорке напал на автобус, в котором ехал Хабиб Нурмагомедов.