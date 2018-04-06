Бой Хабиб Нурмагомедов - Макс Холлоуэй сорвался из-за врачей, снявших американца
Бой за титул абсолютного чемпиона Абсолютного бойцовского турнира в легком весе Хабиб Нурмагомедов - Макс Холлоуэй не состоится. Об этом стало известно в пятницу, 6 апреля. Все дело в том, что американский боец был снят с соревнований по решению врачей.
Нурмагомедов принимал участие в официальной церемонии взвешивания перед соревнованиями UFC 223, а вот Холлоуэя на нем не было. По предварительной информации, американец не смог уложиться в необходимую весовую категорию.
Бой Хабиб Нурмагомедов - Макс Холлоуэй должен был пройти в ночь с 7 на 8 апреля по московскому времени в Нью-Йорке. Теперь же о судьбе поединка пока что ничего не сообщается.
Отметим, что ранее Конор Макгрегор в Нью-Йорке напал на автобус, в котором ехал Хабиб Нурмагомедов.
Конор Макгрегор напал на автобус с бойцами UFC.