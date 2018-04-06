Два новейших истребителя Су-57 впервые пролетят 9 мая над Красной площадью

СЕГОДНЯ 17:21 2018-04-06T17:21:56+03:00

В Минобороны рассказали о воздушной части парада на главной площади страны по случаю Дня Победы

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Во время парада в Москве по случаю Дня Победы 9 мая Министерство обороны России намерено показать ряд авиационных новинок отечественного военпрома. Так, над Красной площадью пролетит пара новейших истребителей Су-57 (ПАК ФА).

Об этом 6 апреля рассказали журналистам в пресс-службе российского военного ведомства.

"В текущем году в военном параде примут участие 73 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. В параде будут задействованы два самолета Су-57", - рассказали в Минобороны.

Кроме того, в торжественных мероприятиях будут задействованы дальние бомбардировщики, стратегические ракетоносцы, самолёты-заправщики, а кроме того, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М.

В российском военном ведомстве добавили, что экипажи ВКС РФ, которые примут участие в параде, уже находятся на оперативных аэродромах и отрабатывают необходимые пилотажные навыки.

Парад по случаю 73-й годовщины Дня победы начнется в Москве традиционно в 10 часов утра. Военные расчеты проведут ряд репетиций 26 и 29 апреля. И генеральную репетицию 6 мая.