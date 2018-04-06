Трамп: США лишь окрепнут в результате «тарифного спора» с Китаем

СЕГОДНЯ 17:22 2018-04-06T17:22:19+03:00

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Президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты лишь окрепнут в результате «тарифного спора» с Китаем.

Как подчеркнул политик, меры, предпринимаемые Вашингтоном в отношении Пекина, призваны вернуть утраченные позиции США в торговле с КНР. При этом американский лидер не сомневается, что эта цель будет достигнута. Однако Трамп не стал отрицать то, что на каком-то этапе Штаты понесут определенные потери.

«Я не утверждаю, что все пройдет безболезненно <...> поэтому что-то мы, возможно, потеряем. Но когда мы с этим покончим, мы значительно укрепим страну. Так что мы можем понести потери, но знаете что, мы в итоге станем еще более сильными», - сказал хозяин Белого дома в интервью радиостанции 77 WABC.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестной, по мнению Вашингтона, торговой политики Поднебесной. А ранее в апреле американский лидер заявил, что хочет повысить тарифы на китайские товары до 100 миллиардов долларов.