2018-04-06T17:35:31+03:00
Спорт

WADA разрешил применять допинг 22 россиянам

За 2017 год всего из РФ поступило 98 запросов о терапевтических исключениях
Алексей КАРЕЛИН
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За последние годы количество обращений по терапевтическим исключениям увеличилось.За последние годы количество обращений по терапевтическим исключениям увеличилось.Фото: REUTERS
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22 российским спортсменам разрешили применять запрещенные WADA препараты. Всего из России подавали 98 запросов на терапевтические исключения. Об этом сообщил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

«В 2017 году поступило 98 запросов на терапевтические исключения. 33 передано на рассмотрение в UKAD. Остальные не были переданы, потому что, либо не соответствовали по форме, либо там не требовалось исключения. Из них одобрено 22 обращения и отказано по 10. На рассмотрении — одно», - рассказал Ганус в эфире радио «Говорит Москва».

Запросы российских спортсменов рассматривал UKAD - Антидопинговое агентство Великобритании. РУСАДА пока несоответствует требованиям WADA, пояснил Ганус. По его словам, выводы UKAD по терапевтическим исключениям совпадают с мнением комитета РУСАДА.

За последние годы количество обращений по терапевтическим исключениям увеличилось, заметил Ганус. Например, только одна сборная Норвегии на Олимпиаду в Пхеньяне привезла 6 тысяч доз лекарств от астмы, запрещенных WADA, так как больше половины команды получили терапевтические исключения, передает сайт kp.ru.

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