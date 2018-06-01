Полпред представил врио губернатора Тюменской области

1 Июнь 16:55 2018-06-01T17:19:03+03:00

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Тюменская область считается кузницей кадров всероссийского значения, - заявил полпред президента РФ в УФО Игорь Холманских, представляя правительству региона врио губернатора Александра Моора.

«Найти замену одному из лучших губернаторов было непросто, но я уверен, что Александр Моор достойно продолжит дело своего предшественника», – сказал Игорь Холманских.

Холманских охарактеризовал Александра Моора как опытного управленца, который способен решать масштабные задачи. Ярким подтверждением профессионализма врио губернатора Тюменской области стала его деятельность на посту главы администрации Тюмени.

«Тюмень – один из самых благоустроенных и динамичных городов России. Большая заслуга в этом принадлежит Александру Моору. Всей своей биографией он подтвердил народную мудрость – где родился, там и пригодился. Для него Тюменская земля – не просто точка на карте или очередное место работы, а жизнь и судьба», – подчеркнул Игорь Холманских.