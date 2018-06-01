Ученые установили связь между плохим зрением и уровнем интеллекта

1 Июнь 17:19 2018-06-02T07:11:26+03:00

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Международная группа ученых доказала, что плохое зрение и ношение очков или контактных линз связано с высоким уровнем общего интеллекта. При это умные люди, по данным ученых, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и живут дольше. Согласно тексту исследования, у людей с высоким уровнем интеллекта - ген, ухудшающий зрение.

К таким выводам специалисты пришли, проведя генетический анализ 300 тысяч человек в возрасте от 16 до 102 лет. В исследовании приняли участие добровольцы из разных стран Северной Америки, Европы и Австралии.

«Эти исследования самые масштабные в изучении генетики когнитивных способностей человека. Они помогли выявить множество генетических отличий, которые способствуют наследственности навыком мышления», — заявил ученый из Эдинбургского университета Гейл Дэвис.

В ходе эксперимента было установлено, что 28% респондентов с высоким интеллектом нуждались в очках или линзах, а 32% были близорукими. Кроме того, эта часть респонденов имела лучшие показатели здоровья: они были менее подвержены риску инфаркта, рака легких, остеоартрита, гипертонии и стенакордии, пишет сайт «Свободная пресса».