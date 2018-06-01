В День России ограничат продажу крепкого алкоголя в Москве

1 Июнь 17:41 2018-06-01T17:41:00+03:00

Во время празднования Дня России нельзя будет преобрести крепкий алкоголь на центральных улицах столицы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Также в столице не получится купить напитки в стеклянных бутылках

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Во время празднования Дня России нельзя будет преобрести крепкий алкоголь на центральных улицах столицы.

- В местах проведения массовых мероприятий во время празднования Дня России 11 и 12 июня будет ограничена продажа крепких спиртных напитков в любой таре, а также прохладительных напитков в стеклянной таре, - сообщили в московском департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции агентству ТАСС.

Алкогольную продукцию запрещено будет продавать в административных заведениях: в кафе, ресторанах и магазинах, которые будут находиться рядом с местами массовых гуляний.

Такие меры приняты для предотвращения возможных травм участников мероприятия и для профилактики незаконных действий. Ответственность за соблюдением распоряжения будет лежать на местных районных управах.

Главной площадкой фестиваля "День России. Московское время" станет Тверская улица, которая на это время станет пешеходной. Также праздник будет проходить на Моховой улице и Охотном ряду. Посетителей будет ждать развлекательная програма, посвящённая 7 культурным эпохам 20 и 21 веков.