Глава ФАС призвал "залить" внутренний рынок России бензином

1 Июнь 17:46 2018-06-01T17:46:54+03:00

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Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев назвал несколько способов сдерживания цен на бензин в России, среди которых установление максимума в производстве топлива для продажи на внутреннем рынке и снижение акцизов. По его мнению, сейчас нефтяные компании должны вывести мощности на полную и отказаться от выведения предприятий в ремонт.

"Еще уменьшение экспорта, как крайняя мера, но которая тоже должна наполнить наш рынок. Но, прежде всего, нужно сформировать как можно больше предложения на рынке. Грубо говоря, нужно залить биржу бензином, дизельным топливом, чтобы не было временного дефицита", - подчеркнул глава ведомства.

Он назвал очень опасной ситуацию, при которой оптовые цены на рынке равны розничным, ведь тогда спрос падает и потребности экономики не обеспечиваются. Люди начинают просто меньше покупать. Именно поэтому, по мнению Арьтемьева, как минимум до конца 2018 года стоит снизить акцизы на топливо.

"Конечно, правительство очень много получало от нефтяных компаний, но наступило время, когда оно получает еще больше от внешней конъюнктуры, теперь немножко нужно отдать компаниям, то есть снизить акцизы", - цитирует "Интерфакс" главу ФАС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по данным Росстата, с начала года и до конца мая цены на бензин в России выросли на 5,5%. Только за последний месяц стоимость топлива прибавляла по рублю каждую неделю.

Несколько дней назад вице-премьер РФ Дмитрий Козак встретился с представителями крупнейших нефтяных компаний нашей страны, и они подтвердили готовность сохранить текущие розничные цены на бензин и дизель.