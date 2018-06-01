СМИ узнали, что Украина скоро останется без своей водки

1 Июнь 18:07 2018-06-01T18:07:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже в ближайшее время на Украине может быть приостановлена на неопределенный срок работа единственного производителя спирта компании "Укрспирт". Накануне все счета предприятия были арестованы по запросу Государственной фискальной службы страны.

Ведомство обвиняет «спиртовиков» в нарушении правил отпуска алкогольной продукции и требует уплаты 205 миллионов гривен (около восьми миллионов долларов) в качестве штрафа. В самом «Укрспирте» с сутью претензий не согласны и оспаривают их в судебных инстанциях.

Со слов главы предприятия Юрия Лучечко, из-за ареста счетов компании она будет вынуждена приостановить на время отгрузку спирта производителям водки. Что, в свою очередь, грозит вылиться в жесткий дефицит крепких алкогольных напитков на украинских прилавках.

"У нас еще есть запасы зерна, из которого мы можем производить спирт, но они минимальны. Новое зерно мы закупить не сможем, равно как не сможем оплатить поставки газа", - предупредил Лучечко.

К слову, дело о нарушениях "Укрспиртом" правил отпуска продукции тянется с 2016 года. В ГФС требуют уплаты 205 млн грн. В компании с этим категорически не согласны, заявляя, что обладают определенным пакетом документов, подтверждающим, что для начисления суммы штрафных санкций нет ни малейших оснований, сообщают украинские СМИ.