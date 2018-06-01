2018-06-01T18:07:04+03:00
Политика

СМИ узнали, что Украина скоро останется без своей водки

Местные госслужбы арестовали счета единственного в стране производителя спиртосодержащей продукции
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments47
Украина останется без своей водкиУкраина останется без своей водкиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Уже в ближайшее время на Украине может быть приостановлена на неопределенный срок работа единственного производителя спирта компании "Укрспирт". Накануне все счета предприятия были арестованы по запросу Государственной фискальной службы страны.

Ведомство обвиняет «спиртовиков» в нарушении правил отпуска алкогольной продукции и требует уплаты 205 миллионов гривен (около восьми миллионов долларов) в качестве штрафа. В самом «Укрспирте» с сутью претензий не согласны и оспаривают их в судебных инстанциях.

Со слов главы предприятия Юрия Лучечко, из-за ареста счетов компании она будет вынуждена приостановить на время отгрузку спирта производителям водки. Что, в свою очередь, грозит вылиться в жесткий дефицит крепких алкогольных напитков на украинских прилавках.

"У нас еще есть запасы зерна, из которого мы можем производить спирт, но они минимальны. Новое зерно мы закупить не сможем, равно как не сможем оплатить поставки газа", - предупредил Лучечко.

К слову, дело о нарушениях "Укрспиртом" правил отпуска продукции тянется с 2016 года. В ГФС требуют уплаты 205 млн грн. В компании с этим категорически не согласны, заявляя, что обладают определенным пакетом документов, подтверждающим, что для начисления суммы штрафных санкций нет ни малейших оснований, сообщают украинские СМИ.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В центре Москвы загорелась кровля пятиэтажного здания
Более миллиона россиян отдохнули в Анталье с начала года
Девять миллиардов полковника Захарченко перестали быть вещественными доказательствами
Комитет Рады поддержал постановление о запрете на Украине трансляции матчей Чемпионата мира по футболу-2018
Гройсман предложил Верховной раде уволить главу Минфина Украины
Мария Шарапова проиграла Мугурусе и покинула "Ролан Гаррос"
В Бельгии мужчина забаррикадировался в доме и вступил в перестрелку с полицией
Преемник Моторолы попал в реанимацию после серьезного ДТП в Донецке
В МЧС предупредили о грядущих заморозках в Московской области
«Союз МС-09» с тремя космонавтами на борту вышел на орбиту
Киев перебросил под Мариуполь ЗРК, заявили в ДНР
МИД РФ заявил, что коалиция США стерла сирийскую Ракку с лица земли
В Испании ограбили дом футболиста Пике и певицы Шакиры
Меркель назвала невозможным присоединение России к формату G7
Названы лучшие российские вузы по версии RAEX
Еврокомиссия введет новые пошлины на товары из США с начала июля
Россия запретила въезд в страну эстонским политикам-русофобам
При взрыве в Страсбурге пострадали 11 человек
Центробанк спрогнозировал стабилизацию цен на бензин и дизтопливо