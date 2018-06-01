Комитет по защите журналистов призвал Порошенко ответить на вопросы об «убийстве» Бабченко

1 Июнь 18:24 2018-06-01T18:24:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Комитет по защите журналистов (CPJ ) прокомментировал «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Как выяснилось, в этой международной неправительственной организации, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, обеспокоены возможными последствиями действий Службы безопасности Украины (СБУ), инсценировавшей покушение на военного корреспондента. По мнению CPJ, случившееся создает угрозу для свободы СМИ и может подорвать доверие общественности к журналистам.

Кроме того, комитет призвал президента Украины Петра Порошенко провести пресс-конференцию и ответить на вопросы об инсценировке убийства Бабченко. В частности, организацию интересует, почему Киев возложил ответственность за подготовку «покушения» на российские спецслужбы еще до завершения расследования.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 мая глава СБУ Василий Грицак объявил о том, что российский журналист Аркадий Бабченко жив. Таким образом, покушение на военного корреспондента, о котором в полиции Киева рассказали за день до этого, оказалось инсценировкой.

Также Грицак заявил о задержании «организатора» якобы готовившегося преступления. Позднее выяснилось, что это Борис Герман - директор оружейного предприятия, которое ранее активно сотрудничало с властями незалежной.