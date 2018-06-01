На Украине запретили российские банкноту и монету с изображением Крыма

1 Июнь 19:22 2018-06-01T19:22:22+03:00

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В пятницу, 1 июня, Национальный банк Украины (НБУ) направил банкам, «Укрпочте» и небанковским финансовым учреждениям телеграмму, в которой информировал о запрете еще двух видов российских банкнот и монет в незалежной.

Так, теперь украинским кредитным организациям нельзя принимать не только 200-рублевые купюры, на которых изображен севастопольский памятник и Херсонес Таврический, но и купюры номиналом 100 рублей, выпущенные к чемпионату мира по футболу (ЧМ-2018), который стартует в России 14 июня. Кроме того, под запрет попала монета номиналом три рубля, посвященная Свято-Троицкому собору в Симферополе, передают украинские СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае стало известно, что новые деньги появятся в России к Чемпионату мира по футболу. Кстати, в 2014 году перед Олимпиадой в Сочи ЦБ РФ также выпускал юбилейную банкноту номиналом 100 рублей. Тогда она вышла примерно за три месяца до начала соревнований тиражом 20,5 млн экземпляров.