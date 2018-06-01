СМИ узнали о возможности появления американской ПРО в Германии

1 Июнь 19:27 2018-06-01T19:27:44+03:00

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В пятницу, 1 июня, в СМИ появилась информация о том, что в настоящее время Пентагон обсуждает с немецкими военными возможность размещения на территории Германии комплексов системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD. По некоторым данным, комплексы THAAD могут появиться на авиабазе Рамштайн, которая является штаб-квартирой командования ВВС США в Европе и объединенного командования ВВС НАТО.

Как рассказал журналистам осведомленный источник, европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов уже давно настаивает на размещении американских ПРО на континенте. «Однако этот вопрос приобрел особую актуальность после выхода США из ядерной сделки с Ираном», - сказал один из собеседников агентства Reuters.

А другой источник отметил, что развертывание THAAD в ФРГ «станет еще одним политическим посланием европейцам о том, что Вашингтон серьезно относимся к защите своих союзников».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из иранской ядерной сделки. Таким образом, он отказался от соглашения, которое было заключено в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами - Соединенными Штатами, Великобританией, Россией, Китаем, Францией и Германией. Этот документ ввел ограничение на ядерную программу исламской республики в обмен на ослабление режима международных санкций.