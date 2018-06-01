2018-06-01T19:51:17+03:00
В мире

Новым премьером Испании стал социалист Педро Санчес

Указ о его назначении уже подписал король Филипп VI
Дарья ИВАШКИНА
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Новый премьер-министр Испании Педро СанчесНовый премьер-министр Испании Педро СанчесФото: REUTERS
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Новым премьер-министром Испании стал председатель Социалистической рабочей партии (СРПИ) Педро Санчес. Указ о его назначении на эту должность уже подписал король Филипп VI.

Что касается прежнего правительства, то оно подало монарху заявление об отставке. Дело в том, что в пятницу, 1 июня, конгресс депутатов - нижняя палата испанского парламента - вынес вотум недоверия кабмину, возглавляемому Мариано Рахоем. А поскольку кандидатура Санчеса считается «получившей доверие парламента», то испанский король назначил именно его новым премьером, сообщается на сайте парламента Испании.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, голосование по вотуму недоверия правительству инициировала СРПИ. Поводом стало решение суда, который признал виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов несколько бывших высокопоставленных членов Народной партии Рахоя.

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