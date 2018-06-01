Самолёт EgyptAir совершил аварийную посадку в Варшаве
Причиной стала неисправность системы электропитания
"Боинг" авиакомпании EgyptAir в воздухе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лайнер египетской авиакомпании EgyptAir совершил вынужденную посадку в аэропорту Варшавы.
- Аварийная посадка самолета авиакомпании EgyptAir в Варшаве. Машина с более чем 60 людьми на борту, которая должна была лететь из Каира в Копенгаген, совершила посадку в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве, - приводит сообщение польской радиостанции RMF FM РИА Новости.
Лайнер совершал рейс Каир - Копенгаген. Во время экстренной посадки никто из пассажиров не пострадал. По предварительным данным, идти на посадку пришлось из-за вероятной поломки механизма электропитания.
Во время обязательной проверки перед вылетом никаких повреждений не было выявлено.