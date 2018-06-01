Сбой в работе Visa: европейцы жалуются, что их платежи по картам не проходят
В пятницу, 1 июня, появилась информация о глобальном сбое в работе Visa. Как стало известно, у международной платежной системы возникли проблемы с проведением транзакций на территории Европы.
Так, в настоящее время европейцы жалуются на то, что их платежи не проходят. По некоторым данным, сейчас ни один розничный магазин в Европе не может принимать карты Visa, так как все операции по ним отклоняются, пишет The Guardian.
Причем причины сбоя пока неясны. Однако в Visa заверили, что делают все возможное, чтобы как можно скорее решить проблему. «Мы расследуем причину и работаем как можно быстрее, чтобы разрешить ситуацию», - заявили в компании.
Кстати, напомним, последний крупный сбой в платежной системе произошел в сентябре 2016 года. Как сообщал сайт kp.ru, тогда часть карт Visa, выпущенных российскими банками, перестали работать за рубежом.