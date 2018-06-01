Путин поздравил Конте со вступлением в должность премьера Италии

1 Июнь 20:55 2018-06-01T20:56:07+03:00

Российский лидер отметил, что отношения между Москвой и Римом основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения

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В пятницу, 1 июня, президент РФ Владимир Путин поздравил юриста Джузеппе Конте со вступлением в должность премьер-министра Италии, а также с национальным праздником - Днем итальянской республики.

При этом российский лидер отметил, что отношения между Москвой и Римом основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

Кроме того, глава нашего государства выразил надежду на то, что деятельность Конте будет способствовать развитию конструктивного взаимодействия наших стран в различных областях, а также их эффективному сотрудничеству в решении региональных и международных проблем. «Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Италии», - приводит отрывок из поздравительной телеграммы Путина сайт Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг - на 88-й день после парламентских выборов в Италии - президент этой страны Серджо Маттарелла, наконец, утвердил правительство во главе с Джузеппе Конте. А уже в пятницу, 1 июня, новый кабмин принес присягу.