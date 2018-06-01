Порошенко объявил о планах построить мост через Дунай

1 Июнь 21:14 2018-06-01T21:14:29+03:00

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В пятницу, 1 июня, президент Украины Петр Порошенко открыл новый мостовой переход на трассе «Одесса - Рени» в Одесской области.

Как считает глава незалежной, появление этого моста - «чрезвычайно важное событие для дорожного строительства незалежной в целом». «Каждый может увидеть, как кардинально меняется дорожная сеть Украины», - написал политик в своем Twitter.

А в ходе своего выступления на церемонии открытия нового объекта на автодороге М-15 лидер соседнего государства заявил о том, что Киев начинает разрабатывать документацию для строительства моста через реку Дунай. По его словам, в настоящее время есть несколько мест для строительства этого сооружения.

«Сегодня у нас есть несколько мест для строительства моста через Дунай, мы начинаем разработку необходимой документации и согласование с нашими румынскими и болгарскими партнерами», - приводят слова Порошенко украинские СМИ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, чуть ранее президент Украины рассказал о своих планах на Крымский мост, точнее поделился с согражданами очередной порцией своих фантазий. Как тогда выяснилось, глава незалежной мечтает «вернуть» Крым и использовать мост через Керченский пролив для связей с Кубанью.