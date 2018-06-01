Сбербанк прокомментировал пропажу трех миллионов евро по делу Захарченко

1 Июнь 21:55 2018-06-01T21:55:26+03:00

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В Сбербанке прокомментировали пропажу части денег, изъятых у обвиняемого во взяточничестве экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Как отметили в кредитной организации, пропажу трех миллионов евро обнаружили сотрудники банка и сразу же сообщили об этом правоохранителям.

Также в пресс-службе финучреждения уточнили, что в конце апреля работники инкассационной компании «Росинкас» доставили в банк конфискованные у Захарченко деньги, пересчитывая которые сотрудники Сбербанка и обнаружили недостачу. При этом, по словам собеседника РИА Новости, средства пересчитывали под полным видеоконтролем.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту пропажи трех миллионов евро, конфискованных у бывшего полковника. В настоящее время правоохранители выясняют, где, когда и из-за кого «похудела» изъятая у Захарченко суперзаначка.