Трамп призвал уволить оскорбившую его дочь телеведущую
Президент США Дональд Трамп вступился за свою дочь Иванку, которую в прямом эфире обругала ведущая телеканала TBS Саманта Би. Глава государтсва призвал уволить журналистку за непрофессионализм.
«Почему они не увольняют бездарность Саманту Би за ужасный язык, который она использует в своем низкорейтинговом шоу? Абсолютно двойные стандарты, но ничего, мы – победители, и останемся ими надолго», — написал он в своем Twitter.
Саманта Би нецензурно выругалась в адрес Иванки Трамп, когда критиковала ее за то, что она не влияет на решения своего отца в иммиграционной политике. Позже телеведущая и телеканал принесли свои извинения за грубость.
Напомним, Иванка Трамп работает советником президента США. Она часто заменяет своего отца на официальных мероприятиях. Как рассказывал сайт kp.ru, Иванка присутсвовала в Иерусалиме на церемонии открытия посольства Соединенных Штатов в Израиле. Американский лидер передал свои поздравления по видеосвязи.
Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»