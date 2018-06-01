Трамп призвал уволить оскорбившую его дочь телеведущую

1 Июнь 23:53 2018-06-01T23:53:33+03:00

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Президент США Дональд Трамп вступился за свою дочь Иванку, которую в прямом эфире обругала ведущая телеканала TBS Саманта Би. Глава государтсва призвал уволить журналистку за непрофессионализм.

«Почему они не увольняют бездарность Саманту Би за ужасный язык, который она использует в своем низкорейтинговом шоу? Абсолютно двойные стандарты, но ничего, мы – победители, и останемся ими надолго», — написал он в своем Twitter.

Саманта Би нецензурно выругалась в адрес Иванки Трамп, когда критиковала ее за то, что она не влияет на решения своего отца в иммиграционной политике. Позже телеведущая и телеканал принесли свои извинения за грубость.

Напомним, Иванка Трамп работает советником президента США. Она часто заменяет своего отца на официальных мероприятиях. Как рассказывал сайт kp.ru, Иванка присутсвовала в Иерусалиме на церемонии открытия посольства Соединенных Штатов в Израиле. Американский лидер передал свои поздравления по видеосвязи.