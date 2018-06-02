В Гамбурге эвакуировали центральный вокзал из-за угрозы взрыва

2 Июнь 00:21 2018-06-02T00:22:09+03:00

На вокзале в Гамбурге остановили движение поездов из-за утечки взрывоопасного вещества Фото: СОЦСЕТИ

Движение поездов было остановлено почти на час

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На севере ФРГ в городе Гамбурге полиция эвакуировала центральный вокзал из-за угрозы взрыва. Причиной чрезвычайной ситуации стала утечка охлаждающего агента.

Власти приняли решение полностью остановить движение поездов, а также заблокировать дороги рядом с вокзалом. По словам пожарных, хладагент просочился из-за повреждения трубы примерно в 16:30 по местному времени. Из-за утечки образовалась взрывоопасная смесь, пишет издание Focus.

Специалисты в защитных костюмах провели направленную вентиляцию, чтобы рассеять скопление газа. Через 45 минут движение поездов возобновилось. Полностью устранить утечку удалось в течение двух часов.

Отмечается, что задержка затронула 72 поезда. Многие из них были перенаправлены на другие станции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 7 мая возле железнодорожного вокзала в немецком городе Айхах (федеральная земля Бавария) столкнулись два поезда – пассажирский и товарный, в результате аварии погибли два человека, еще 14 получили травмы различной тяжести.