2018-06-02T01:57:01+03:00
Умные вещи

Автор иска к Telegram разъяснил суть своих претензий

Юрий Мышинский утверждает, что Павел Дуров украл у него идею уникального хеш-кода для создания криптопаспорта
Юлия ДИВЕЕВА
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Telegram использовал в создании криптопаспорта идею создателя компании Cryptocean OU Юрия МышинскогоTelegram использовал в создании криптопаспорта идею создателя компании Cryptocean OU Юрия МышинскогоФото: REUTERS
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Статья Гражданского кодекса России позволяет Cryptocean OU подать иск на Telegram и его основателя Павла Дурова. Об этом рассказал генеральный директор эстонской компании Юрий Мышинский в интервью ФАН.

«Наши юристы нашли в Гражданском кодексе РФ статью, по которой права на нашу идею могут быть зарегистрированы на основании гражданского договора. В этом договоре я передал права на технологии, программное обеспечение и полезную модель компании Cryptocean OU», — сказал он.

По словам Мышинского, его компания в феврале 2018 года провела презентацию уникального хеш-кода, который позволяет подтверждать личность человека без раскрытия его персональных данных. Его могут использовать для идентификации личности вкладчика в банках без паспортных данных.

Глава Cryptocean OU утверждает, что Telegram предлагает использовать эту идею для создания криптопаспорта. Поэтому компания подала иск о нарушении своих авторских прав на 800 тысяч евро.

Мышинский идет в суд, чтобы доказать, что полезная модель всегда принадлежала Cryptocean OU, а п Telegram использует ее незаконно. Эстонская компания только начала собирать средства на продвижение своего продукта.

«Сейчас мы проводим предварительное ICO. Инвесторы, которые внесут больше 1 млн долларов, смогут войти в бенефициары головного траста Cryptocean Worldwide, который сейчас регистрируется на Кипре», — отмечается глава Cryptocean OU.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что эстонская компания-разработчик финансовых технологий обвинила Дурова в плагиате и подала иск в Замоскворецкий суд Москвы.

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