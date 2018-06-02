2018-06-02T03:15:57+03:00
Экономика

Visa пояснила причину сбоя в работе банковских карт в Европе

Проблемы были связаны с неполадками аппаратуры платежной системы
Юлия ДИВЕЕВА
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Visa ликвидировала в сбой в работе платежной системыVisa ликвидировала в сбой в работе платежной системыФото: REUTERS
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Европейское подразделение Visa устранило проблемы в работе банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, сбой произошел из-за неполадок аппаратуры. Специалисты Visa уверены, что нет оснований полагать, что имел место «несанкционированный доступ» или атака вредоносной программы.

«Владельцы карт Visa теперь могут использовать свои карты, так как мы в настоящее время работаем на уровне, близком к нормальному», - говорится в сообщении на сайте Visa .

В компании извинились перед клиентами за проблемы в платежной системы и сбой в обслуживании.

«Наша цель – обеспечить работу всех карт Visa 24 часа в сутки, 365 дней в году. Сегодня миы эту цель не достигли, и мы приносим свои извинения всем нашим партнерам, и в частности держателям карт Visa», - заявили в компании.

Как передает ТАСС, по картам международных платежных систем, перебоев в работе карт Visa, выпущенных российскими банками, не происходило.

Ранее сайт kp.ru писал, что 1 июня стало известно о глобальном сбое в работе Visa. У международной платежной системы возникли проблемы с проведением транзакций на территории Европы.

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