СМИ: В Белом доме обсуждают возможность встречи Трампа и Путина

2 Июнь 04:15 2018-06-02T04:15:12+03:00

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В Белом доме обсуждают возможность проведения двусторонних переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в администрации американского главы государства.

Как пишет газета The Wall Street Journal, посол США в России Джон Хантсман находится сейчас в Вашингтоне по вопросу организации встречи между президентами двух стран. Планирование находится еще на начальной стадии, стороны не согласовывали дату и место проведения переговоров.

Издание отмечает, что инициатива организации принадлежит Хантсману. В ходе саммита стороны, вероятнее всего, будут обсуждать Сирию, Украину и вопросы, касающиеся контроля над ядерными вооружениями.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 20 марта во время телефонного общения Трамп и Путин вдоговорились о личной встрече. Американский лидер поздравил российского коллегу с переизбранием на пост президента РФ.