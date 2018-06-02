Эрдоган запретил Uber в Турции

2 Июнь 05:03 2018-06-02T05:03:21+03:00

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На территории Турции запрещена деятельность пассажирского перевозчика Uber. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства объяснил свое решение тем, что в Турции есть своя система такси, и власти решили поддержать отечественных бизнесменов. Эрдоган заявил, что не позволит иностранному перевозчику мешать работе местных компаний.

Сейчас в Стамбуле пассажиров обслуживают около 18 тысяч традиционных желтых такси. Однако, как отмечают сторонники Uber, качество обслуживания у местных перевозчиков низкое, именно поэтому американская компания смогла добиться успеха, пишет газета Daily Sabah.

Ранее Uber была вынуждена прекратить свою деятельность в Болгарии, Дании и Венгрии. С ограничениями компания работает во Франции, Италии, Германии и Японии. Французский суд оштрафовал Убер 800 000 евро ($ 957 000) в июне 2016 года за незаконную службу такси с водителями-любителями. До этого региональный суд во Франкфурте в сентябре 2014 года постановил, что водители Uber должны иметь коммерческие лицензии для работы в Германии, после чего компания прекратила работу в нескольких городах ФРГ.