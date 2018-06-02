Небензя назвал положения резолюции США по Палестине, противоречащие позиции России

2 Июнь 06:08 2018-06-02T06:09:07+03:00

В американский проект документа не были включены призывы к проведению переговоров между Израилем и Палестиной

Изменить размер текста: A A

Российская миссия в ООН готова была согласиться с некоторыми положениями в резолюции по палестино-израильскому конфликту, представленной США. Однако в документе нет сбалансированного подхода к ситуации, учитывающего интересы обеих сторон. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

США в своем проекте осудили палестинские группировки за ракетные обстрелы израильской территории и за разжигание протестов в секторе Газа. Проект, представленный Вашингтоном, был отклонен в пятницу. За документ не проголосовал никто из членов Совбеза, кроме США, а Россия проголосовала против.

«С некоторыми положениями этого проекты мы были бы готовы согласиться. Мы, безусловно, признаем право Израиля на безопасность. Наше голосование было связано с тем, что в документе США была предпринята очередная попытка подвергнуть ревизии международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, к тому же в нем прописывались элементы, которые не соответствуют позиции России», — цитирует ТАСС выступление российского постпреда.

Небензя отметил, что в эту резолюцию не были включены призывы к возобновлению переговоров по вопросам окончательного статуса, для прочного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, «которые бы существовали в условиях безопасности и международно-признанных границ».

Ранее сайт kp.ru писал, что США заблокировали в СБ ООН резолюцию по защите палестинцев, подготовленную Кувейтом. Документ поддержали 10 членов Совбеза, еще 4 воздержались. Против выступил только американский представитель.