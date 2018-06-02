В Каракасе из-за дефицита бумаги метро стало бесплатным

2 Июнь 06:44 2018-06-02T06:44:59+03:00

У правительства нет валюты на закупку сырья, для печати проездных талонов

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В столице Венесуэлы проезд на метро стал бесплатным из-за нехватки бумаги для изготовления проездных билетов.

Метро Каркаса перевозит пассажиров бесплатно с 31 мая. Причиной стал острый дефицит бумаги, на которой печатали проездные билеты.

Как передает агентство Reuters, 53 станции метро получили распоряжение разблокировать турникеты для свободного прохода пассажиров, как только закончатся билеты. Дело в том, что сырье для бумаги импортируется в страну. Правительство не выделяло компании Metro de Caracas CA, которая управляет системой, уже более года необходимые средства в валюте, на закупку этого сырья.

Сейчас автоматы, продающие билеты, стоят выключенными. При этом начальник Metro Vega регулярно выкладывает в соцсети фотографии системного ремонта. Однако из-за бесплатного проезда метрополитен вскоре не сможет ремонтировать и заменять изношенные детали, поскольку не на что будет покупать импортные запчасти.

Ежедневно в столице Боливарианской республики подземкой пользуются более двух миллионов человек.