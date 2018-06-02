2018-06-02T07:05:31+03:00
Политика

В Раде рассказали о позоре главы МИД Украины Климкина

Депутат украинского парламента считает, что министр утратил доверие на международно арене из-за неосведомленности по делу Бабченко
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава МИД Украины Павел КлимкинГлава МИД Украины Павел Климкин
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Спецслужбы выставили министра иностранных дел Украины Павла Климкина в невыгодном свете перед международной общественностью в связи с делом о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Павленко.

Он отметил, что глава МИД просто был не в курсе спецоперации, проводимой Службой безопасности Украины (СБУ). Он утверждал, что Бабченко был на самом деле убит, и это очень повредило его имиджу.

«Опозорили министра иностранных дел. Из-за этой ситуации доверие к его словам как к фактически первому или второму должностному лицу государства, которое представляет позицию страны на всех международных форумах, будет значительно меньше, а это очевидно удар по стране. Такие вещи нужно предусматривать», — цитирует слова Павленко РИА Новости со ссылкой на NewsOne.

Напомним, сайт kp.ru писал 30 мая, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак объявил о том, что российский журналист Аркадий Бабченко жив, а покушение на него оказалось инсценировкой. Также глава СБУ заявил о задержании «организатора»преступления.

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