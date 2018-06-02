2018-06-02T07:18:50+03:00
Спорт

Франция победила 3:1 Италию благодаря голам Гризманна и Дембеле

Команда Дидье Дешама продолжает подготовку к чемпионату мира 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments2
Антуан Гризманн забил с пенальти гол в ворота Италии.Антуан Гризманн забил с пенальти гол в ворота Италии.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Футболисты сборной Франции в пятницу, 1 июня, провели товарищеский матч в рамках подготовки к финальному турниру ЧМ-2018 с Италией. Турнир стартует через 2 недели в России. Встреча, которая прошла в Ницце, завершилась победой французов со счетом 3:1.

Голы у французов забили - Самюэль Умтити (8), Антуан Гризманн (29, с пенальти), Усман Дембеле (63). Единственный гол у итальянской команды на 36-й минуте забил Леонардо Бонуччи.

Италия впервые с 1958 года не попала в финальный турнир чемпионата мира, уступив дорогу команде Швеции. И матч против Франции стал вторым для нового наставника - бывшего тренера "Зенита" Роберто Манчини, который в мае покинул свой пост. Ранее, 28 мая, Италия победила со счетом 2:1 Саудовскую Аравию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В центре Москвы загорелась кровля пятиэтажного здания
Более миллиона россиян отдохнули в Анталье с начала года
Девять миллиардов полковника Захарченко перестали быть вещественными доказательствами
Комитет Рады поддержал постановление о запрете на Украине трансляции матчей Чемпионата мира по футболу-2018
Гройсман предложил Верховной раде уволить главу Минфина Украины
Мария Шарапова проиграла Мугурусе и покинула "Ролан Гаррос"
В Бельгии мужчина забаррикадировался в доме и вступил в перестрелку с полицией
Преемник Моторолы попал в реанимацию после серьезного ДТП в Донецке
В МЧС предупредили о грядущих заморозках в Московской области
«Союз МС-09» с тремя космонавтами на борту вышел на орбиту
Киев перебросил под Мариуполь ЗРК, заявили в ДНР
МИД РФ заявил, что коалиция США стерла сирийскую Ракку с лица земли
В Испании ограбили дом футболиста Пике и певицы Шакиры
Меркель назвала невозможным присоединение России к формату G7
Названы лучшие российские вузы по версии RAEX
Еврокомиссия введет новые пошлины на товары из США с начала июля
Россия запретила въезд в страну эстонским политикам-русофобам
При взрыве в Страсбурге пострадали 11 человек
Центробанк спрогнозировал стабилизацию цен на бензин и дизтопливо