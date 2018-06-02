Франция победила 3:1 Италию благодаря голам Гризманна и Дембеле

2 Июнь 07:18 2018-06-02T07:18:50+03:00

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Футболисты сборной Франции в пятницу, 1 июня, провели товарищеский матч в рамках подготовки к финальному турниру ЧМ-2018 с Италией. Турнир стартует через 2 недели в России. Встреча, которая прошла в Ницце, завершилась победой французов со счетом 3:1.

Голы у французов забили - Самюэль Умтити (8), Антуан Гризманн (29, с пенальти), Усман Дембеле (63). Единственный гол у итальянской команды на 36-й минуте забил Леонардо Бонуччи.

Италия впервые с 1958 года не попала в финальный турнир чемпионата мира, уступив дорогу команде Швеции. И матч против Франции стал вторым для нового наставника - бывшего тренера "Зенита" Роберто Манчини, который в мае покинул свой пост. Ранее, 28 мая, Италия победила со счетом 2:1 Саудовскую Аравию.